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27 грудня • оновлено в 20:28
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У Києві згоріла церква: фото і відео вогняної НП

1.7т
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У п'ятницю, 27 грудня, в Дніпровському районі Києва сталася пожежа в церкві Дружин Мироносиць на вулиці Празькій.

Займання почалося в каплиці з невідомих причин. Про це повідомили в пресслужбі столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Києві згоріла церква

У Києві згоріла церква

Інформатор

Пожежа почалася близько 14:30, о 15:04 її загасили. На місці події працювали 20 рятувальників і чотири пожежних автомобілі. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Пожежа в церкві

Пожежа в церкві

ДСНС у Києві

У столиці трапилася пожежа

У столиці трапилася пожежа

ДСНС у Києві

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Одесі впізнали останню, 16-ту жертву пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
Теги
церква пожежа
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Червоний Данило
Червоний Данило
эта псевдоцерковь там совершенно к месту! убрать!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какая-то секта типа кацaпский РПЦ.
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