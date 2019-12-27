У Києві згоріла церква: фото і відео вогняної НП

У п'ятницю, 27 грудня, в Дніпровському районі Києва сталася пожежа в церкві Дружин Мироносиць на вулиці Празькій.

Займання почалося в каплиці з невідомих причин. Про це повідомили в пресслужбі столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві згоріла церква Інформатор

Пожежа почалася близько 14:30, о 15:04 її загасили. На місці події працювали 20 рятувальників і чотири пожежних автомобілі. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Пожежа в церкві ДСНС у Києві

У столиці трапилася пожежа ДСНС у Києві

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Одесі впізнали останню, 16-ту жертву пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся