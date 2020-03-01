Головна Новини
1 березня • оновлено в 23:02
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві згоріла маршрутка: з'явилося нове відео НП

1.1т
Читати матеріал російською

У Києві на Солом'янській площі 1 березня згоріла маршрутка, пожежа в якій спалахнула прямо під час руху.

Відео опубліковано на сторінці "Київ оперативний" в Facebook. Як видно на кадрах, спершу сталося задимлення, а за лічені секунди автобус був поглинений великим вогнем.

В результаті НП ніхто не постраждав. Пасажири встигли вийти на зупинці. Причина НП поки що невідома.

У Києві під час руху загорілася маршрутка

У Києві під час руху загорілася маршрутка

Інформатор

У Києві під час руху загорілася маршрутка

У Києві під час руху загорілася маршрутка

Інформатор

У Києві під час руху загорілася маршрутка

У Києві під час руху загорілася маршрутка

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на під'їзді до Києва загорівся пасажирський автобус. Це помітили патрульні поліцейські, які відразу загасили пожежу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги