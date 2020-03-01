У Києві на Солом'янській площі 1 березня згоріла маршрутка, пожежа в якій спалахнула прямо під час руху.

Відео опубліковано на сторінці "Київ оперативний" в Facebook. Як видно на кадрах, спершу сталося задимлення, а за лічені секунди автобус був поглинений великим вогнем.

В результаті НП ніхто не постраждав. Пасажири встигли вийти на зупинці. Причина НП поки що невідома.

У Києві під час руху загорілася маршрутка Інформатор

У Києві під час руху загорілася маршрутка Інформатор

У Києві під час руху загорілася маршрутка Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на під'їзді до Києва загорівся пасажирський автобус. Це помітили патрульні поліцейські, які відразу загасили пожежу.

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