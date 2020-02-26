У Києві шахраї торгували "кріслами голів ОДА": названа сума

У Києві правоохоронці викрили шахраїв, які за величезні суми грошей обіцяли місцевому жителю посади голів Житомирської та Миколаївської ОДА. Вони пояснювали такі можливості зв'язками із верхівкою влади країни.

Усім підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у Шевченківському районі столиці поліцейські зі співробітниками СБУ та Офісу генерального прокурора затримали трьох чоловіків, які запропонували киянину за $1,65 млн обійняти посаду голови Житомирської ОДА.

Ще один підозрюваний, який діяв самостійно, також пообіцяв потерпілому допомогти із влаштуванням на посаду голови Миколаївської ОДА за приблизно $3 млн. Його затримали під час отримання $350 тисяч.

У Києві шахраї торгували "кріслами голів ОДА" Поліція Києва

Пресслужба Офісу генереального прокурора уточнила, що усіх було затримано 25 лютого. Групу з трьох чоловіків спіймали під час отримання $550 тис. Вони пояснювали потерпілому свої можливості зв’язками з президентом України, прем’єр-міністром та главою Офісу президента. Водночас чоловік, який "працював" самостійно, говорив про знайомих в ОПУ та КМУ.

За фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

У Києві шахраї торгували "кріслами голів ОДА"

У Києві шахраї торгували "кріслами голів ОДА"

У Києві шахраї торгували "кріслами голів ОДА"

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці Києва викрили двох чоловіків, які за $20 тисяч продавали посаду начальника виправної колонії Державної кримінально-виконавчої служби.

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