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Під Києвом затримали відомого кримінального авторитета: як він виглядає

2.6тЧитати новину російською

Під Києвом затримали "злодія в законі" Дато Агджабединського, якого раніше депортували з України. Він, незважаючи на заборону в'їзду, орендував будинок у с. Гнідин, де проживав зі своїм охоронцем.

Озброєного раніше судимого за тяжкі злочини кримінального авторитета вже затримували в травні цього року, проте він знову нелегально повернувся до України. Про це повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Київській області.

Цього разу зловити злочинця вдалося у межах спецоперації з виявлення нелегалів "Мігрант" і розслідування в справі про незаконне позбавлення волі людини.

Новини
В Україні зловили помічника відомого "злодія в законі"

Затриманий

ГУ Національної поліції в Київській області

"Під час обшуку за місцем його тимчасового проживання поліцейські виявили і вилучили пістолет Макарова, патрони до нього і два паспорти, які відправили на експертизу", - зазначили правоохоронці.

ГУ Національної поліції в Київській області

Поліцейські помістили затриманого до Чернігівського пункту тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства і вирішують питання про його видворення за межі країни.

Як писав OBOZREVATEL, нині в Україні спостерігається масовий наплив іноземців, які порушують правила перетину кордону. Нелегалів стає настільки багато, що вони скоро почнуть загрожувати державній безпеці.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Nemo Александр
Nemo Александр
За незаконное хранение оружия - просто выдворение из страны. Класс! Конечно, он приедет ещё!
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УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЯ.
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