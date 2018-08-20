Під Києвом затримали відомого кримінального авторитета: як він виглядає

Під Києвом затримали "злодія в законі" Дато Агджабединського, якого раніше депортували з України. Він, незважаючи на заборону в'їзду, орендував будинок у с. Гнідин, де проживав зі своїм охоронцем.

Озброєного раніше судимого за тяжкі злочини кримінального авторитета вже затримували в травні цього року, проте він знову нелегально повернувся до України. Про це повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Київській області.

Цього разу зловити злочинця вдалося у межах спецоперації з виявлення нелегалів "Мігрант" і розслідування в справі про незаконне позбавлення волі людини.

Затриманий ГУ Національної поліції в Київській області

"Під час обшуку за місцем його тимчасового проживання поліцейські виявили і вилучили пістолет Макарова, патрони до нього і два паспорти, які відправили на експертизу", - зазначили правоохоронці.

ГУ Національної поліції в Київській області

Поліцейські помістили затриманого до Чернігівського пункту тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства і вирішують питання про його видворення за межі країни.

Як писав OBOZREVATEL, нині в Україні спостерігається масовий наплив іноземців, які порушують правила перетину кордону. Нелегалів стає настільки багато, що вони скоро почнуть загрожувати державній безпеці.