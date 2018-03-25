У Києві затримали серійного квартирного злодія: опубліковані фото злому

У Києві правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в семи квартирних крадіжках.

Як повідомила прес-служба поліції, до чергової частини Подільського управління звернулася жінка. Вона заявила, що з її квартири зникли речі.

За словами начальника управління Владислава Іщенка, зловмисник за допомогою інструментів пошкодив замки вхідних дверей квартири і забрав техніку, золоті і срібні прикраси.

"Ми провели низку заходів і з'ясували, що до крадіжки причетний 33-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини. Оперативники встановили його місцезнаходження і затримали. Під час допиту фігурант зізнався в скоєнні семи аналогічних правопорушень", - додав він.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголосили повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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