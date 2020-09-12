У Києві затримали росіянина, причетного до стрілянини в Українці. Фото

32-річного громадянина Російської Федерації, причетного до стрілянини у місті Українка Київської області, затримали у Києві, де він переховувався від правоохоронців.

Як повідомляється на офіційному сайті обласного управління Національної поліції, саме цей чоловік з травматичної зброї поранив двох жителів Українки, за життя яких у подальшому боролися лікарі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Наразі іноземець затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо оголошення йому підозри за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Запобіжний захід для затриманого обере суд.

Тривають оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання усіх учасників стрілянини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 2 вересня о 19:15 в місті Українка Обухівського району трапилася стрілянина, внаслідок якої постраждали кілька місцевих жителів.

Група невідомих осіб приїхала на автівках із Києва до кафе в Українці і влаштувала конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

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