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9 січня • оновлено в 11:47
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У Києві затримали російського "злодія в законі". Фото

1.5т
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У Києві поліція затримала російського "злодія в законі" на прізвисько "Камо Московський".

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook. За даними правоохоронців, він незаконно потрапив до України.

"Камо Московський" хотів на території країни уникнути кримінальної відповідальності за статус "злодія в законі" у Росії та встановити контроль над злочинними групами в Україні.

У Києві поліція затримала російського злодія в законі на прізвисько "Камо Московський"

У Києві поліція затримала російського злодія в законі на прізвисько "Камо Московський"

Національна поліція України

Як повідомлявOBOZREVATEL, правоохоронці Київської області затримали громадянина Росії, "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський". Його екстрадували до Королівства Іспанія.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Motr Den
Motr Den
Отдайте чушкаря в Россию, посадим его куда следует.
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
"В Киеве задержали российского "вора в законе"" - угу, свои уже у власти, боятся шо у них эту кормушку русские отберут...
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Пети Moщи
Пети Moщи
Это просто грузинский активист
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