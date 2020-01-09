У Києві затримали російського "злодія в законі". Фото

У Києві поліція затримала російського "злодія в законі" на прізвисько "Камо Московський".

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook. За даними правоохоронців, він незаконно потрапив до України.

"Камо Московський" хотів на території країни уникнути кримінальної відповідальності за статус "злодія в законі" у Росії та встановити контроль над злочинними групами в Україні.

У Києві поліція затримала російського злодія в законі на прізвисько "Камо Московський" Національна поліція України

Як повідомлявOBOZREVATEL, правоохоронці Київської області затримали громадянина Росії, "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський". Його екстрадували до Королівства Іспанія.

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