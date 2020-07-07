У Києві правоохоронці затримали двох громадян Російської Федерації, які планували вчинення тяжких злочинів.

Як ідеться на сторінці Національної поліції в Facebook, затримані – члени збройних формувань, працювали на російські спецслужби і брали участь у військових конфліктах на території різних країн, за що навіть були нагороджені державними нагородами.

"Оперативники встановили автомобіль, на якому пересуваються чоловіки, та ймовірне місце їх перебування. Сьогодні, 7 липня, за результатами проведення поліцейської спецоперації двох чоловіків затримали у Шевченківському районі столиці", – розповіли в поліції.

Зараз готуються матеріали для їхнього примусового видворення за межі України.

У Києві затримали громадян РФ. Фото – Національна поліція

У Києві затримали громадян РФ. Фото – Національна поліція

У Києві затримали російських найманців, – поліція

Як писав OBOZREVATEL, також напередодні СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії, який причетний до катастрофи MH17 на Донбасі.