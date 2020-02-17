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17 лютого • оновлено в 16:18
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У Києві затримали чоловіка, який вбив тещу і заховав тіло у підвалі. Фото і відео

1.3т
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У Києві 17 лютого затримали підозрюваного у вбивстві тещі. Труп загиблої у мішку знайшли у п'ятницю, 14 лютого, у підвалі будинку на Харківському шосе у Дарницькому районі міста.

На тілі були чисельні ножові поранення. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У ході першочергових слідчих дій поліцейські затримали підозрюваного – 46-річного зятя жертви. Було встановлено, що напередодні між родичами виникла сварка, під час якої чоловік і завдав тещі ударів ножем.

У Києві затримали чоловіка, який вбив тещу і заховав тіло у підвалі

У Києві затримали чоловіка, який вбив тещу і заховав тіло у підвалі

Поліція Києва

Слідчим відділом Дарницького управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Затриманому вже оголосили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Характерно, що у ЗМІ та соцмережах з'явилася інформація про те, що голова загиблої була відрізана, проте у поліції Дарницького району журналістів "Сьогодні" запевнили, що це не так.

У Києві затримали чоловіка, який вбив тещу і заховав тіло у підвалі

У Києві затримали чоловіка, який вбив тещу і заховав тіло у підвалі

У Києві затримали чоловіка, який вбив тещу і заховав тіло у підвалі

У Києві затримали чоловіка, який вбив тещу і заховав тіло у підвалі

У Києві затримали чоловіка, який вбив тещу і заховав тіло у підвалі

У Києві затримали чоловіка, який вбив тещу і заховав тіло у підвалі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у п'ятницю, 14 лютого, в будинку за адресою Харківське шосе, 21/3, чоловік убив тещу і намагався заховати її тіло у мішку в підвалі.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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