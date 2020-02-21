У Києві поліцейські затримали чоловіка, який підпалив авто "герою парковки". Сам інцидент трапився на вулиці Пирогівський шлях.
До правоохоронців звернувся власник машини. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
На місці рятувальники загасили вогонь, а правоохоронці встановили підозрюваного. Ним виявився 55-річний раніше не судимий місцевий мешканець, уродженець Сумської області.
У Києві затримали чоловіка, який підпалив авто "герою парковки"
Поліція Києва
Поліцейським чоловік пояснив, що йому не сподобалось місце, яке власник машини обрав для паркування, а саме прилеглу до його будинку територію. Тоді він взяв каністру із пальним, облив авто та підпалив його.
Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено та вилучено чотири каністри з легкозаймистою речовиною. Речові докази направили на експертизу. Самого чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 170 тисяч гривень. Чоловіку загрожує до десяти років ув'язнення.
У Києві затримали чоловіка, який підпалив авто "герою парковки"
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