Головна Новини
8 листопада • оновлено в 13:52
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві затонула яхта: моторошні фото та відео з місця НП

2.5т Читати матеріал російською

В Оболонському районі Києва у п'ятницю вранці, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою, затонуло судно.

Як написала пресслужба КАРС "Київська служба порятунку" на своїй сторінці у Facebook, на місце НП одразу виїхали рятувальники та водолази (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).

Вони почали підіймати з дна затонулу яхту. Подробиці події встановлюватимуться.

У Києві затонула яхта

У Києві затонула яхта

КАРС "Київська служба порятунку"

Пізніше на сторінці Dto.kiev.ua в Instagram з'явилося відео моменту, коли яхта з трьома чоловіками пішла під воду.

Всі, хто перебував на борту судна, вижили і самостійно підпливли до пірсу банного комплексу "Поплавок". Адміністратор закладу покликав чоловіків усередину, щоб погрітися.

"Хлопці повідомили, що натрапили на буй. Однак їхній стан був неадекватним, попередньо, потерпілі перебували у стані алкогольного сп'яніння", – йдеться у пості.

Новини
У Києві за несплату аліментів у чоловіка конфіскували яхту

На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook зазначили, що НП трапилася неподалік від яхт-клубу.

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

КАРС "Київська служба порятунку"

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

КАРС "Київська служба порятунку"

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

КАРС "Київська служба порятунку"

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

КАРС "Київська служба порятунку"

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

КАРС "Київська служба порятунку"

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

КАРС "Київська служба порятунку"

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно

КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту

КАРС "Київська служба порятунку"

А вот и Герои ночи с затонувшей яхты: Очевидцы засняли, как яхта с тремя мужчинами пошла на дно. Все, кто находился на борту судна выжили и даже самостоятельно выплыли на Пирс банного комплекса "Поплавок". Администратор заведения забрала путешественников греться. Ребята сообщили, что наткнулись на буй. Однако, их состояние было неадекватным, предварительно потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Напомним: В Киеве на Героев Сталинграда между Собачьим Устьем и Верблюжей протокой затонула яхта. На место прибыла команда спасателей КАРС, водолазы совместно с ГСЧС вытягивают ушедшую на дно яхту. Устанавливаем подробности происшествия и информацию о пострадавших. Рятувальники КАРС 044 430 37 13 facebook.com/KARS.Kyiv/

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві власник моторного човна, керуючи ним у стані алкогольного сп'яніння, на річці Дніпро (між мостами "Метро" та Патона) на великій швидкості зробив небезпечний маневр у бік яхти, внаслідок чого вони зіштовхнулися.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel