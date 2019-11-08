У Києві затонула яхта: моторошні фото та відео з місця НП

В Оболонському районі Києва у п'ятницю вранці, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою, затонуло судно.

Як написала пресслужба КАРС "Київська служба порятунку" на своїй сторінці у Facebook, на місце НП одразу виїхали рятувальники та водолази (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).

Вони почали підіймати з дна затонулу яхту. Подробиці події встановлюватимуться.

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Пізніше на сторінці Dto.kiev.ua в Instagram з'явилося відео моменту, коли яхта з трьома чоловіками пішла під воду.

Всі, хто перебував на борту судна, вижили і самостійно підпливли до пірсу банного комплексу "Поплавок". Адміністратор закладу покликав чоловіків усередину, щоб погрітися.

"Хлопці повідомили, що натрапили на буй. Однак їхній стан був неадекватним, попередньо, потерпілі перебували у стані алкогольного сп'яніння", – йдеться у пості.

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На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook зазначили, що НП трапилася неподалік від яхт-клубу.

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту КАРС "Київська служба порятунку"

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту КАРС "Київська служба порятунку"

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту КАРС "Київська служба порятунку"

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту КАРС "Київська служба порятунку"

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту КАРС "Київська служба порятунку"

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту КАРС "Київська служба порятунку"

В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно КАРС "Київська служба порятунку"

На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту КАРС "Київська служба порятунку"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві власник моторного човна, керуючи ним у стані алкогольного сп'яніння, на річці Дніпро (між мостами "Метро" та Патона) на великій швидкості зробив небезпечний маневр у бік яхти, внаслідок чого вони зіштовхнулися.

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