У Києві затонула яхта: моторошні фото та відео з місця НП

В Оболонському районі Києва у п'ятницю вранці, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою, затонуло судно.
Як написала пресслужба КАРС "Київська служба порятунку" на своїй сторінці у Facebook, на місце НП одразу виїхали рятувальники та водолази (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).
Вони почали підіймати з дна затонулу яхту. Подробиці події встановлюватимуться.
У Києві затонула яхта
КАРС "Київська служба порятунку"
Пізніше на сторінці Dto.kiev.ua в Instagram з'явилося відео моменту, коли яхта з трьома чоловіками пішла під воду.
Всі, хто перебував на борту судна, вижили і самостійно підпливли до пірсу банного комплексу "Поплавок". Адміністратор закладу покликав чоловіків усередину, щоб погрітися.
"Хлопці повідомили, що натрапили на буй. Однак їхній стан був неадекватним, попередньо, потерпілі перебували у стані алкогольного сп'яніння", – йдеться у пості.
На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook зазначили, що НП трапилася неподалік від яхт-клубу.
В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно
КАРС "Київська служба порятунку"
На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту
КАРС "Київська служба порятунку"
В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно
КАРС "Київська служба порятунку"
На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту
КАРС "Київська служба порятунку"
В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно
КАРС "Київська служба порятунку"
На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту
КАРС "Київська служба порятунку"
В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно
КАРС "Київська служба порятунку"
На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту
КАРС "Київська служба порятунку"
В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно
КАРС "Київська служба порятунку"
На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту
КАРС "Київська служба порятунку"
В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно
КАРС "Київська служба порятунку"
На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту
КАРС "Київська служба порятунку"
В Оболонському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, між Собачим гирлом та Верблюжою затокою затонуло судно
КАРС "Київська служба порятунку"
На місце одразу виїхали рятувальники та водолази, які почали підіймати з дна яхту
КАРС "Київська служба порятунку"
А вот и Герои ночи с затонувшей яхты: Очевидцы засняли, как яхта с тремя мужчинами пошла на дно. Все, кто находился на борту судна выжили и даже самостоятельно выплыли на Пирс банного комплекса "Поплавок". Администратор заведения забрала путешественников греться. Ребята сообщили, что наткнулись на буй. Однако, их состояние было неадекватным, предварительно потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Напомним: В Киеве на Героев Сталинграда между Собачьим Устьем и Верблюжей протокой затонула яхта. На место прибыла команда спасателей КАРС, водолазы совместно с ГСЧС вытягивают ушедшую на дно яхту. Устанавливаем подробности происшествия и информацию о пострадавших. Рятувальники КАРС 044 430 37 13 facebook.com/KARS.Kyiv/
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві власник моторного човна, керуючи ним у стані алкогольного сп'яніння, на річці Дніпро (між мостами "Метро" та Патона) на великій швидкості зробив небезпечний маневр у бік яхти, внаслідок чого вони зіштовхнулися.
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