У Києві засікли "неадекватну" мати з немовлям: опубліковані фото

У Києві жінка з ознаками наркотичного сп'яніння недбало ставилася до дитини.

Малюка у неї довелося забирати правоохоронцям, пише "Інформатор", посилаючись на прес-службу поліції.

"Небайдужі громадяни повідомили на лінію 102, що біля супермаркету неадекватна жінка недбало поводиться з маленькою дитиною", - повідомили у виданні.

"Інформатор"

"Інформатор"

Патрульні зафіксували у жінки явні ознаки наркотичного сп'яніння: звужені зіниці, повільність, незв'язну мова і відсутність реакції на світло.

Немовля відвезли для повної діагностики в дитячу лікарню, а мати доставили в управління поліції.

Як писав OBOZREVATEL, мати малюка, який випав з вікна квартири, розповіла свою версію трагедії.