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У Києві засікли "неадекватну" мати з немовлям: опубліковані фото

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У Києві жінка з ознаками наркотичного сп'яніння недбало ставилася до дитини.

Малюка у неї довелося забирати правоохоронцям, пише "Інформатор", посилаючись на прес-службу поліції.

"Небайдужі громадяни повідомили на лінію 102, що біля супермаркету неадекватна жінка недбало поводиться з маленькою дитиною", - повідомили у виданні.

"Інформатор"

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"Інформатор"

Патрульні зафіксували у жінки явні ознаки наркотичного сп'яніння: звужені зіниці, повільність, незв'язну мова і відсутність реакції на світло.

Немовля відвезли для повної діагностики в дитячу лікарню, а мати доставили в управління поліції.

Як писав OBOZREVATEL, мати малюка, який випав з вікна квартири, розповіла свою версію трагедії.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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