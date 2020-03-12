Головна Новини
12 березня • оновлено в 15:09
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві запрацювали камери автофіксації порушень ПДР

3.2т
Читати матеріал російською

У Києві 12 березня запрацювали перші 20 камерфотовідеофіксаціїї дорожнього руху, а у області до 1 травня з'явиться ще 30.

Постанови про адміністративні штрафи порушники будуть отримувати вже з 1 травня. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час запуску Аналітичного центру безпеки дорожнього руху, написала пресслужба МВС.

"Наразі на годиннику тільки 10.50, а камери вже зафіксували 32 541 порушення дорожнього руху в Києві. І це працює лише 20 перших камер", – сказав він.

У Києві запрацювали камери автофіксації порушень ПДР. Ілюстрація

У Києві запрацювали камери автофіксації порушень ПДР. Ілюстрація

Аваков відзначив, що впровадження контролю дорожнього руху надзвичайно впливає на кількість ДТП. А заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко додав, що, за статистикою, 40% аварій трапляється саме через перевищення швидкісного режиму.

"Станом на сьогодні, встановлено 20 камер в місті Києві. До 1 травня, до дня запуску системи в штатному режимі, буде встановлено ще 30 камер у Київській області. Вони працюватимуть не будь-де, а в місцях, де, за статистикою, гинуло та травмувалося в ДТП найбільше громадян", – підкреслив Геращенко.

Водночас президент України Володимир Зеленський сказав, що згодом ця система запрацює по всій країні.

Де було встановлено камери фотовідеофіксаціїї дорожнього руху у місті Києві?

  • Вул. Олени Теліги, 39​.

  • Набережне шосе, 4 (навпроти).

  • Дніпровська набережна (перехрестя з вулицею Причальною).

  • Вулиця Братиславська, 18.

  • Чоколівський бульвар, 24.

  • Північний міст (у напрямку лівого берегу).

  • Північний міст (у напрямку правого берегу).

  • Броварський проспект (м. Лівобережна).

  • Броварський проспект/вул. Будівельників.

  • Південний міст (у напрямку лівого берегу).

  • Південний міст (у напрямку правого берегу).

  • Проспект Героїв Сталінграда, 25.

  • Проспект Володимира Маяковського, 56.

  • Проспект Володимира Маяковського, 65.

  • Дружби народів бульвар, 27.

  • Дружби народів бульвар, 36.

  • Столичне шосе, 58 (у напрямку м. Київ).

  • Столичне шосе 58 (у напрямку м. Обухів).

  • Харківська площа/проспект Миколи Бажана.

  • Харківська площа/проспект Миколи Бажана.

Карта розташування камер у Києві

Карта розташування камер у Києві

МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
2
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги