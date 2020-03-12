У Києві 12 березня запрацювали перші 20 камерфотовідеофіксаціїї дорожнього руху, а у області до 1 травня з'явиться ще 30.

Постанови про адміністративні штрафи порушники будуть отримувати вже з 1 травня. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час запуску Аналітичного центру безпеки дорожнього руху, написала пресслужба МВС.

"Наразі на годиннику тільки 10.50, а камери вже зафіксували 32 541 порушення дорожнього руху в Києві. І це працює лише 20 перших камер", – сказав він.

У Києві запрацювали камери автофіксації порушень ПДР. Ілюстрація

Аваков відзначив, що впровадження контролю дорожнього руху надзвичайно впливає на кількість ДТП. А заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко додав, що, за статистикою, 40% аварій трапляється саме через перевищення швидкісного режиму.

"Станом на сьогодні, встановлено 20 камер в місті Києві. До 1 травня, до дня запуску системи в штатному режимі, буде встановлено ще 30 камер у Київській області. Вони працюватимуть не будь-де, а в місцях, де, за статистикою, гинуло та травмувалося в ДТП найбільше громадян", – підкреслив Геращенко.

Водночас президент України Володимир Зеленський сказав, що згодом ця система запрацює по всій країні.

Де було встановлено камери фотовідеофіксаціїї дорожнього руху у місті Києві?

Вул. Олени Теліги, 39​.

Набережне шосе, 4 (навпроти).

Дніпровська набережна (перехрестя з вулицею Причальною).

Вулиця Братиславська, 18.

Чоколівський бульвар, 24.

Північний міст (у напрямку лівого берегу).

Північний міст (у напрямку правого берегу).

Броварський проспект (м. Лівобережна).

Броварський проспект/вул. Будівельників.

Південний міст (у напрямку лівого берегу).

Південний міст (у напрямку правого берегу).

Проспект Героїв Сталінграда, 25.

Проспект Володимира Маяковського, 56.

Проспект Володимира Маяковського, 65.

Дружби народів бульвар, 27.

Дружби народів бульвар, 36.

Столичне шосе, 58 (у напрямку м. Київ).

Столичне шосе 58 (у напрямку м. Обухів).

Харківська площа/проспект Миколи Бажана.

Харківська площа/проспект Миколи Бажана.

Карта розташування камер у Києві МВС

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