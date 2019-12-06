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6 грудня • оновлено в 10:52
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У Києві "замінували" залізничний вокзал: перші подробиці

2.1т
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У Києві в п'ятницю вранці, 6 грудня, зафіксовано повідомлення про "замінування" Центрального залізничного вокзалу.

Виклик на лінію "102" надійшов приблизно о 5:20, написало видання "Інформатор".

Анонім сказав, що вибухівка розташована в будівлі центрального вокзалу. Жодних подробиць він не розкрив.

У Києві "замінували" залізничний вокзал

У Києві "замінували" залізничний вокзал

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У Києві екстрено закривали три центральні станції метро: перші подробиці

На місце прибули поліцейські, а також рятувальники й медики. Правоохоронці почали проводити перевірку приміщень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 26 листопада призупиняли роботу Центрального залізничного вокзалу, аеропорту "Київ" (Жуляни), а також кількох станцій метро. Річ у тім, що аноніми заявили про "замінування" низки об'єктів. Перед цим, 18 листопада, на Центральному залізничному вокзалі Києва також проводили евакуацію через повідомлення про "мінування" будівлі.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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