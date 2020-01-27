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27 січня • оновлено в 18:16
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У Києві "замінували" залізничний вокзал: людей евакуювали

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У Києві в понеділок увечері, 27 січня, раптово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу. Річ у тім, що надійшло анонімне повідомлення про "замінування".

Всіх працівників та пасажирів евакуювали. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" на своїй сторінці у Facebook.

Вибухотехніки, кінологи та правоохоронці почали перевірку об'єкту. Потяги ж продовжили курсувати за графіком. Посадку пасажирів почали здійснювати через прилеглі до центральної будівлі переходи.

У Києві "замінували" залізничний вокзал

У Києві "замінували" залізничний вокзал

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У Києві закривали аеропорт, вокзал та станції метро: що трапилося

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Києві 24 січня аноніми повідомили про "замінування" 5 станцій метро, зокрема і центральних. Також цього самого дня на Харківському масиві "замінували" відразу чотири навчальні заклади. Сотні дітей терміново евакуювали.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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