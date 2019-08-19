У Києві "замінували" всі вокзали: що відомо

У понеділок, 19 серпня, невідомі повідомили про "наявність вибухівки" на всіх залізничних вокзалах Києва.

Як написав "Информатор" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, повідомлення надійшло близько 15:00.

Спецслужби почали перевіряти будівлі і прилеглі території.

У Києві "замінували" всі вокзали

Правоохоронці почали перевіряти всі залізничні вокзали Києва на наявність підозрілих і небезпечних предметів. У тому числі й залізничні — Центральний і Південний, автовокзал.

На місце направили відповідні служби — кінологів, медиків, поліцію і співробітників ДСНС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 28 травня, в Києві повідомили про замінування десятків лікарень, пологових будинків, магазинів і житлових будинків. Пізніше, 12 серпня, в Києві заявили про мінування всіх лікарень, мостів і торгово-розважальних центрів.

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