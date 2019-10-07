Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 17:49
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві "замінували" відомий ТРЦ: оголошено термінову евакуацію

2.3т Читати матеріал російською

У Києві невідомі заявили про "замінування" у ТРЦ "Проспект" біля станції метро "Чернігівська".

Про це розповіла пресофіцерка Деснянського району поліції Києва Наталя Федоровська, пише ТСН із посиланням на УНІАН.

"Анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Проспект" на вулиці Гната Хоткевича правоохоронці отримали о 13:11", – сказала вона.

У Києві "замінували" відомий ТРЦ

У Києві "замінували" відомий ТРЦ

У закладі почали проводити евакуацію відвідувачів і працівників, а також огляд внутрішньої та прилеглої території.

Новини
Україною прокотилася хвиля "замінувань": які місця опинилися під загрозою

На місці працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Через інцидент поруч із ТРЦ утворились значні затори, з часом вони стали меншими, проте вулиця залишилась завантаженою.

Карта

Карта

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня, поліція Києва отримала анонімне повідомлення про "замінування" всіх мостів, пологових будинків і ТРЦ у столиці. Наступного дня, 20 вересня, в Києві невідомий повідомив про бомби в житлових будинках, медичних установах, дитячих садах, торгових центрах, посольстві США та на мостах.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Ещё один герой АТО?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
именинник виноват. щас активисты объяснят как)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel