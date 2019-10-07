У Києві "замінували" відомий ТРЦ: оголошено термінову евакуацію

У Києві невідомі заявили про "замінування" у ТРЦ "Проспект" біля станції метро "Чернігівська".

Про це розповіла пресофіцерка Деснянського району поліції Києва Наталя Федоровська, пише ТСН із посиланням на УНІАН.

"Анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Проспект" на вулиці Гната Хоткевича правоохоронці отримали о 13:11", – сказала вона.

У Києві "замінували" відомий ТРЦ

У закладі почали проводити евакуацію відвідувачів і працівників, а також огляд внутрішньої та прилеглої території.

На місці працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Через інцидент поруч із ТРЦ утворились значні затори, з часом вони стали меншими, проте вулиця залишилась завантаженою.

Карта Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня, поліція Києва отримала анонімне повідомлення про "замінування" всіх мостів, пологових будинків і ТРЦ у столиці. Наступного дня, 20 вересня, в Києві невідомий повідомив про бомби в житлових будинках, медичних установах, дитячих садах, торгових центрах, посольстві США та на мостах.

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