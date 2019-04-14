У Києві "замінували" ТЦ і Майдан Незалежності: евакуювали 1500 осіб

У Києві невідомі повідомили про замінування торгового центру, розташованого в центрі столиці. Поліція евакуювала близько 1500 осіб.

Спочатку вранці 14 квітня надійшов дзвінок про закладену вибухівку в ТЦ, а ще через годину – всього Майдану Незалежності. Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

"За цими адресами працюють фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, патрульні та слідчо-оперативна група району. З приміщень закладу евакуювали відвідувачів та співробітників. Правоохоронці ретельно перевіряють об'єкти і територію поруч", – повідомили в поліції.

Аналогічний виклик про неправдиве замінування вже надходив 27 березня. Через кілька годин невідомі повідомили про замінування ТРЦ Gulliver – з будівлі довелося евакуювати всіх співробітників і відвідувачів. Також вибухівку довелося шукати в ТРЦ Sky Mall.

Ілюстрація www.max-foto.info

Як писав OBOZREVATEL, 31 березня в поліцію Києва надійшло повідомлення про замінування готелю на вулиці Інститутській.

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