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18 листопада • оновлено в 18:47
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Евакуювали всіх: у Києві "замінували" центральний вокзал. Фото НП

1.2т
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У понеділок, 18 листопада, на центральному залізничному вокзалі Києва провели евакуацію через повідомлення про мінування будівлі.

Про це повідомляє УНІАН. Анонімний дзвінок про закладення вибухівки надійшов правоохоронцям о 17:00 (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Співробітники вокзалу проінформували людей через гучномовець: "Увага, в зв'язку з замінуванням вокзалу і загрозою вибуху просимо всіх пасажирів і працівників залишити будівлю".

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У Києві повідомили про замінування вокзалу

У Києві повідомили про замінування вокзалу

sprotyv.info

У відділі комунікації поліції міста Києва підтвердили дані. "Є така інформація. Близько 17.00 на колл-центр СБУ надійшла. Зараз там проводиться перевірка", – розповіли правоохоронці.

У Києві повідомили про замінування вокзалу

У Києві повідомили про замінування вокзалу

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в день голосування за гучний законопроєкт про ринок землі повідомили про мінування Верховної Ради. Виклик виявився хибним.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
мінування
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