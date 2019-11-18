Евакуювали всіх: у Києві "замінували" центральний вокзал. Фото НП

У понеділок, 18 листопада, на центральному залізничному вокзалі Києва провели евакуацію через повідомлення про мінування будівлі.
Про це повідомляє УНІАН. Анонімний дзвінок про закладення вибухівки надійшов правоохоронцям о 17:00 (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Співробітники вокзалу проінформували людей через гучномовець: "Увага, в зв'язку з замінуванням вокзалу і загрозою вибуху просимо всіх пасажирів і працівників залишити будівлю".
У Києві повідомили про замінування вокзалу
sprotyv.info
У відділі комунікації поліції міста Києва підтвердили дані. "Є така інформація. Близько 17.00 на колл-центр СБУ надійшла. Зараз там проводиться перевірка", – розповіли правоохоронці.
У Києві повідомили про замінування вокзалу
УНІАН
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в день голосування за гучний законопроєкт про ринок землі повідомили про мінування Верховної Ради. Виклик виявився хибним.
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