У Дніпровському районі Києва у вівторок вранці, 10 березня, "замінували" ТРЦ "Квадрат", що на бульварі Перова, 36.
Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. У мережі опублікували фото з місця НП (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У Києві "замінували" ТРЦ "Квадрат"
Людей, які були всередині ТРЦ, евакуювали. Фахівці розпочали перевірку.
У Києві "замінували" ТРЦ "Квадрат"
У Києві "замінували" ТРЦ "Квадрат"
У Києві "замінували" ТРЦ "Квадрат"
Як повідомлявOBOZREVATEL, на станції метро "Вокзальна" в Києві 6 березня пролунав вибух. У вагоні потяга підірвали петарду.
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