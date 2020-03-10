У Дніпровському районі Києва у вівторок вранці, 10 березня, "замінували" ТРЦ "Квадрат", що на бульварі Перова, 36.

Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. У мережі опублікували фото з місця НП (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві "замінували" ТРЦ "Квадрат"

Людей, які були всередині ТРЦ, евакуювали. Фахівці розпочали перевірку.

У Києві "замінували" ТРЦ "Квадрат"

У Києві "замінували" ТРЦ "Квадрат"

У Києві "замінували" ТРЦ "Квадрат"

Як повідомлявOBOZREVATEL, на станції метро "Вокзальна" в Києві 6 березня пролунав вибух. У вагоні потяга підірвали петарду.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!