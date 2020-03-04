У Києві у середу, 4 березня, раптово зачиняли входи та виходи на станцію метро "Палац спорту", а також відповідну пересадку.

Річ у тім, що надійшов анонімний дзвінок щодо "мінування". Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше входи та виходи, а також відповідну пересадку відчинили. Вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

У Києві "замінували" станцію метро "Палац спорту"

Як повідомлявOBOZREVATEL, 27 лютого у Києві "замінували" будівлю Палацу Спорту, яка розташована на Спортивній площі, а також Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду на вулиці Олександра Копиленка, 6.

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