У Києві "замінували" популярні ТЦ: оголошена евакуація

У середу, 29 травня, невідомі заявили про замінування кількох великих торгових центрів і магазинів у Києві.

Про це в мережі повідомили очевидці. Так, у Telegram-каналі KO INFO відзначається, що анонімні дзвінки про замінування надійшли до правоохоронців щодо:

магазина "Сільпо" на вул. Теодора Драйзера, 8;

ТРЦ Lavina;

ТЦ Globus;

ТРЦ РайON;

ТЦ "Україна";

ТРЦ "Караван".

Ілюстрація. ТЦ Globus у Києві Рубрика

Усіх відвідувачів і працівників терміново евакуювали, на місця приїхали поліцейські і вибухотехніки.

ТЦ "Україна", 29 травня

ТЦ "Україна", 29 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня в Києві повідомили про замінування десятків лікарень, пологових будинків, магазинів і житлових будинків.

Раніше, 21 травня, в українській столиці "замінували" будівлю міської держадміністрації.

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