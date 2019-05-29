У Києві "замінували" популярні ТЦ: оголошена евакуація

У середу, 29 травня, невідомі заявили про замінування кількох великих торгових центрів і магазинів у Києві.
Про це в мережі повідомили очевидці. Так, у Telegram-каналі KO INFO відзначається, що анонімні дзвінки про замінування надійшли до правоохоронців щодо:
магазина "Сільпо" на вул. Теодора Драйзера, 8;
ТРЦ Lavina;
ТЦ Globus;
ТРЦ РайON;
ТЦ "Україна";
ТРЦ "Караван".
Ілюстрація. ТЦ Globus у Києві
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Усіх відвідувачів і працівників терміново евакуювали, на місця приїхали поліцейські і вибухотехніки.
ТЦ "Україна", 29 травня
ТЦ "Україна", 29 травня
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня в Києві повідомили про замінування десятків лікарень, пологових будинків, магазинів і житлових будинків.
Раніше, 21 травня, в українській столиці "замінували" будівлю міської держадміністрації.
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