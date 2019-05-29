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/Кримінал

У Києві "замінували" популярні ТЦ: оголошена евакуація

1.1тЧитати матеріал російською

У середу, 29 травня, невідомі заявили про замінування кількох великих торгових центрів і магазинів у Києві.

Про це в мережі повідомили очевидці. Так, у Telegram-каналі KO INFO відзначається, що анонімні дзвінки про замінування надійшли до правоохоронців щодо:

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  • магазина "Сільпо" на вул. Теодора Драйзера, 8;

  • ТРЦ Lavina;

  • ТЦ Globus;

  • ТРЦ РайON;

  • ТЦ "Україна";

  • ТРЦ "Караван".

Ілюстрація. ТЦ Globus у Києві

Ілюстрація. ТЦ Globus у Києві

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Усіх відвідувачів і працівників терміново евакуювали, на місця приїхали поліцейські і вибухотехніки.

ТЦ "Україна", 29 травня

ТЦ "Україна", 29 травня

ТЦ "Україна", 29 травня

ТЦ "Україна", 29 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня в Києві повідомили про замінування десятків лікарень, пологових будинків, магазинів і житлових будинків.

Раніше, 21 травня, в українській столиці "замінували" будівлю міської держадміністрації.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
мінуванняфотографии
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Ларина Антонина
Ларина Антонина
Мoя иcкpeнняя блaгодapноcть тeм, кто пoкaзал мнe cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁73j0ms9 Прoсто пpoйдя пpoстой oпpoc полyчила почти полугoдoвyю зарплaтy)) Пoльзyйтеcь, пока ecть возмoжность=)
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