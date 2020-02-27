У Києві "замінували" Палац Спорту: почалася евакуація

У четвер, 27 лютого, у Києві "замінували" будівлю Палацу Спорту, яка розташована на Спортивній площі.

Виклик на лінію "101" надійшов приблизно о 10:40. Про це написало видання "Інформатор" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

На місце НП відразу направили кінологів та вибухотехніків. Характерно, що саме тоді в Палаці Спорту тривав форум, на який прийшла величезна кількість людей. Тому правоохоронці почали евакуацію відвідувачів.

У Києві "замінували" Палац Спорту Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вранці, 24 січня, на Харківському масиві "замінували" одразу чотири навчальні заклади. Сотні дітей терміново евакуювали.

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