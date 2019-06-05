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У Києві "замінували" Інститут раку: хворих евакуювали на візках

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У Києві 5 червня невідомі повідомили про замінування Інституту раку. Евакуювати пацієнтів довелося просто на візках.

Знімки з місця події опублікував у Facebook Василь Савчур. Особу анонімного "мінера" встановлюють.

"Національний інститут раку в Києві типу замінували. І всі тяжкохворі були змушені вийти на вулицю", – уточнив він.

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Місце події

Місце події

Facebook Василь Савчур

Також 5 червня невідомі повідомили про нібито мінування всіх закладів McDonald's.

У Києві "замінували" Інститут раку: хворих евакуювали на візках

Як писав OBOZREVATEL, 29 травня невідомі заявили про замінування декількох великих ТРЦ. Відвідувачів і співробітників евакуювали з шести торгових центрів. Повідомлення про мінування не підтвердилася.

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Місце
УкраїнаКиїв
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