ГоловнаНовини
МоваЯзык
LadyCity

/Кримінал

У Києві "замінували" аеропорт і станцію метро: де зараз "гаряче"

7.1тЧитати матеріал російською

У Києві 17 червня знову надійшло повідомлення про масове "мінування" громадських місць і аеропорту.

Як повідомили в групі "Київ Оперативний" в Facebook, черговий лист про замінування прийшов на пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Невідомі зловмисники заявили, що "вибухи стануться" в посольстві США, ресторані "Шато", на станції метро "Олімпійська", в Києво-Печерському ліцеї 171, аеропорту Бориспіль, посольстві Австралії і Київському музеї.

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

Новини
"Підірвуть наші люди": у Києві "замінували" понад 20 об'єктів

Як писав OBOZREVATEL:

  • У Києві 5 червня невідомі повідомили про замінування Інституту раку. Евакуювати пацієнтів довелося прямо на візках.

  • Також невідомі повідомили про нібито мінування всіх закладів McDonald's.

  • Через день невідомий повідомив про замінування більш ніж 20 різних об'єктів. Серед них – дитячі садки, кафе і лікарні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
14
1
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку ..... https://fuck.it/id01286571
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
ivanov koly
ivanov koly
Украина напичкана гнидами фсб-шными. а при зеле они развернуться вовсю. СБУ-Баканов-галимая порнография
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Петров Александр
Петров Александр
ivanov это ты прав. Украина напичкана гнидами. И не поспоришь. Ха-ха
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это дело рук расейских тварей! Именно этот скот так ведёт себя везде. У нас, во всем мире, на паРРаше.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
3
Петров Александр
Петров Александр
Махал не-а, это дело хо)(ляцкой мрази. СБУ та гнида называется. Для такого быдла как ты старались. Ха-ха. Не зря. Ха-ха. Ты же повелся толстожопый Маха. Ха-ха
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel