У Києві "замінували" аеропорт і станцію метро: де зараз "гаряче"

У Києві 17 червня знову надійшло повідомлення про масове "мінування" громадських місць і аеропорту.

Як повідомили в групі "Київ Оперативний" в Facebook, черговий лист про замінування прийшов на пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Невідомі зловмисники заявили, що "вибухи стануться" в посольстві США, ресторані "Шато", на станції метро "Олімпійська", в Києво-Печерському ліцеї 171, аеропорту Бориспіль, посольстві Австралії і Київському музеї.

Ілюстрація 24 канал

Як писав OBOZREVATEL:

У Києві 5 червня невідомі повідомили про замінування Інституту раку. Евакуювати пацієнтів довелося прямо на візках.

Також невідомі повідомили про нібито мінування всіх закладів McDonald's.

Через день невідомий повідомив про замінування більш ніж 20 різних об'єктів. Серед них – дитячі садки, кафе і лікарні.

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