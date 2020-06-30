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У Києві закрили три станції метро через "мінування"

Кирило Лютий
Кримінал
1,3 т.
Київське метро. Фото - УНІАН

Київське метро. Фото - УНІАН.

У Києві закрили на вхід і вихід станції метро "Житомирська", "Харківська" і "Арсенальна"

Як сказано в Telegram-каналі КМДА, надійшов анонімний дзвінок про замінування.

"Інформація про відкриття станцій буде опублікована після завершення перевірки", - наголошується в повідомленні.

У Києві закрили три станції метро через "мінування"

У Києві закрили три станції метро через "мінування"

Як писав OBOZREVATEL, на початку червня в Києві закривали станцію метро "Майдан Незалежності" через анонімне повідомлення про замінування. Однак тоді вибухонебезпечних предметів не виявили.

УкраїнаКиївКиївське метроКМДА
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