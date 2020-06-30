У Києві закрили на вхід і вихід станції метро "Житомирська", "Харківська" і "Арсенальна"

Як сказано в Telegram-каналі КМДА, надійшов анонімний дзвінок про замінування.

"Інформація про відкриття станцій буде опублікована після завершення перевірки", - наголошується в повідомленні.

У Києві закрили три станції метро через "мінування"

Як писав OBOZREVATEL, на початку червня в Києві закривали станцію метро "Майдан Незалежності" через анонімне повідомлення про замінування. Однак тоді вибухонебезпечних предметів не виявили.