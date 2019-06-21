ГоловнаНовини
МоваЯзык
LadyCity

/Кримінал

У Києві закрили п'ять станцій метро: що трапилося

2.3тЧитати матеріал російською

У Києві 21 червня через анонімне повідомлення про мінування закрили одразу п'ять станцій метро.

Спочатку вибухівку шукали на "Хрещатику", у зв'язку з чим її закрили разом із пересадкою на "Майдан Незалежності". Вибухонебезпечних предметів не виявили, повідомили у прес-службі метрополітену Києва.

Щойно станцію "Хрещатик" було відкрито, анонімні зловмисники "замінували" ст. "Олімпійська" на "синій" гілці метро, "Печерська" та "Золоті ворота" (разом із переходом на "Театральну") на "зеленій" і "Гідропарк" на червоній.

Новини
У Києві в останній день реєстрації кандидатів "замінували" ЦВК

Потяги не зупиняються на цих станціях, вхід і вихід на них обмежений. Пошуками вибухівки та особи, яка повідомила про неї, займається поліція.

Ілюстрація

Ілюстрація

РБК-Україна

Станом на 12:31 інформація про відновлення руху не надходила.

Як писав OBOZREVATEL, 21 червня у київському метро відбулася ще одна НП. Молодик раптово впав на станції "Контрактова", і йому сильно пошкодило голову потягом, що прибував на станцію.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel