У Києві закрили п'ять станцій метро: що трапилося

У Києві 21 червня через анонімне повідомлення про мінування закрили одразу п'ять станцій метро.

Спочатку вибухівку шукали на "Хрещатику", у зв'язку з чим її закрили разом із пересадкою на "Майдан Незалежності". Вибухонебезпечних предметів не виявили, повідомили у прес-службі метрополітену Києва.

Щойно станцію "Хрещатик" було відкрито, анонімні зловмисники "замінували" ст. "Олімпійська" на "синій" гілці метро, "Печерська" та "Золоті ворота" (разом із переходом на "Театральну") на "зеленій" і "Гідропарк" на червоній.

Потяги не зупиняються на цих станціях, вхід і вихід на них обмежений. Пошуками вибухівки та особи, яка повідомила про неї, займається поліція.

Ілюстрація РБК-Україна

Станом на 12:31 інформація про відновлення руху не надходила.

Як писав OBOZREVATEL, 21 червня у київському метро відбулася ще одна НП. Молодик раптово впав на станції "Контрактова", і йому сильно пошкодило голову потягом, що прибував на станцію.

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