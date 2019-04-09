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У Києві загорівся житловий будинок: вогонь охопив два поверхи

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У Києві на Оболоні 9 квітня спалахнула пожежа в житловому багатоповерховому будинку. Осередок загоряння виник на 8 поверсі, але вогонь перекинувся і на дев'ятий.

Надзвичайна подія трапилася на вул. Макіївська, 7, повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Рятувальники вже приступили до роботи. Інформація про потерпілих уточнюється", – уточнили свідки.

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Пожежа в багатоповерхівці Києва

Пожежа в багатоповерхівці Києва

Telegram "Київ Оперативний"

Пожежа в багатоповерхівці Києва

Пожежа в багатоповерхівці Києва

Telegram "Київ Оперативний"

Пожежа в багатоповерхівці Києва

Пожежа в багатоповерхівці Києва

Telegram "Київ Оперативний"

Новина оновлюється

Як писав OBOZREVATEL, 29 березня в Києві в Оболонському районі під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві особи. При вході в квартиру рятувальники виявили літню жінку без свідомості. Її передали медикам, однак потерпіла померла в машині швидкої допомоги.

Також рятувальники знайшли тіло чоловіка, який помер ще до їх прибуття.

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