У Києві загорівся колишній завод Порошенка: фото з місця НП

У середу, 29 травня, в Києві на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському" сталася пожежа.

Як повідомила OBOZREVATEL начальник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага, пожежа почалася на пірсі за адресою Електриків, 29 а.

Загоряння виникло в трюмі судна, яке пришвартували на ремонт. Вогонь розповсюдився на площу 100 кв. м. На місці працювали чотири одиниці техніки та 20 осіб особового складу, пожежу локалізували.

"Серйозна пожежа на території заводу "Кузня на Рибальському": на місці працюють пожежники. Дуже сильне задимлення, видно з відстані декількох кілометрів", – повідомляється у Facebook "ДТП. Київ".

В результаті події ніхто не постраждав. Попередньою причиною виникнення пожежі на судні називають зварювальні роботи.

Судячи з опублікованих ДСНС фото, пожежа сталася на новому середньому розвідувальному кораблі, який був побудований спеціально для ВМС. Судно було спущено на воду 23 квітня 2019 року.

Пожежа на кораблі ДСНС

Пожежа на кораблі ДСНС

Корабель ВМС

Зазначимо, що підприємство виконує низку оборонних замовлень, серед яких будівництво середнього розвідувального корабля і катерів для ВМС ЗС України. Володіє підприємством компанія "Евінз лімітед" із групи "ТАС", кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко.

До цього завод належав фонду "Прайм Ессетс Кепітал", власниками якого є п'ятий президент України Петро Порошенко та бізнесмен Ігор Кононенко.

Пожежа на "Кузні на Рибальському" facebook

Пожежа на "Кузні на Рибальському" mil.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві сталася пожежа в житловому будинку, в результаті якого загинула одна особа.

Також у столиці спалахнула масштабна пожежа. Клуби диму було видно на декілька кілометрів.

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