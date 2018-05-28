У Києві палав колишній кінотеатр: всі подробиці, фото і відео

У Києві в понеділок, 28 травня, загорілася будівля колишнього кінотеатру "Екран", розташована в районі станції метро "Житомирська" (щоб подивитися відео, доскрольте вниз сторінки).

Дим з будівлі на проспекті Перемоги, 117, було видно в сотнях метрів.

За даними ДержНС у Києві, вогонь поширився на 60 квадратних метрів. Зокрема, горів дах будівлі.

О 11:24 пожежу вдалося ліквідувати, постраждалих немає.

Максим Бієв

Причина НП поки невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня в Київській області в місті Вишневе спалахнула велика пожежа в будівлі з газовими балонами.