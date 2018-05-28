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У Києві палав колишній кінотеатр: всі подробиці, фото і відео

3.8тЧитати новину російською

У Києві в понеділок, 28 травня, загорілася будівля колишнього кінотеатру "Екран", розташована в районі станції метро "Житомирська" (щоб подивитися відео, доскрольте вниз сторінки).

Дим з будівлі на проспекті Перемоги, 117, було видно в сотнях метрів.

За даними ДержНС у Києві, вогонь поширився на 60 квадратних метрів. Зокрема, горів дах будівлі.

О 11:24 пожежу вдалося ліквідувати, постраждалих немає.

Максим Бієв

Причина НП поки невідома.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
пожежа
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