У Києві загорілася квартира в багатоповерхівці. Перші фото

Вероніка Ковбасюк Кримінал 09:52, 17.08.2020 Оновлено: 10:36, 17.08.2020

У Дарницькому районі Києва в понеділок вранці, 17 серпня, спалахнула серйозна пожежа у квартирі житлового будинку.

НП трапилася на вулиці Бориспільській, 4. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Пожежа спалахнула на дев'ятому поверсі будинку. Зазначається, що інформація про потерпілих і причину загоряння встановлюється, а на місці працюють рятувальники ДСНС.

У Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа
У Києві загорілась квартира в багатоповерхівці
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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва в багатоповерхівці на вулиці Сулеймана Стальського, 28-а трапилася пожежа, в результаті якої загинула людина.

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