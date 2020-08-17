У Києві загорілася квартира в багатоповерхівці. Перші фото

У Києві загорілася квартира в багатоповерхівці.

У Дарницькому районі Києва в понеділок вранці, 17 серпня, спалахнула серйозна пожежа у квартирі житлового будинку.

НП трапилася на вулиці Бориспільській, 4. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Пожежа спалахнула на дев'ятому поверсі будинку. Зазначається, що інформація про потерпілих і причину загоряння встановлюється, а на місці працюють рятувальники ДСНС.

У Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа

У Києві загорілась квартира в багатоповерхівці

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва в багатоповерхівці на вулиці Сулеймана Стальського, 28-а трапилася пожежа, в результаті якої загинула людина.

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