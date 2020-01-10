У Києві забили до смерті чоловіка: суд ухвалив скандальне рішення щодо підозрюваних

П'ятьом особам, які в Києві 7 січня до смерті забили 43-річного чоловіка, обрали запобіжні заходи. Чотирьох із них залишили під домашнім арештом, а одного взяли під варту.

Двоє з нападників є неповнолітніми. Про це написала пресслужба прокуратури м. Києва.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №3 судом обрано запобіжні заходи групі осіб, які підозрюються в завданні тяжких тілесних ушкоджень чоловіку, від яких останній помер на місці", – йдеться в повідомленні.

У Києві забили до смерті чоловіка

Так, вночі 7 січня підозрювані зустріли на вул. Маяковського чоловіка, із яким почали конфліктувати. Під час інциденту вони завдали потерпілому ударів руками, ногами та палицею, внаслідок чого той одразу помер.

Всім членам групи повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті визначає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 7 січня група осіб, серед яких були і підлітки, до смерті побила чоловіка.

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