У Києві за вихідні закрили ще три розважальні заклади за порушення карантину

У Києві на вихідних, 11-12 липня, за порушення карантинних обмежень закрили три розважальні заклади.

Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 13 липня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він відзначив, що у столиці продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Мер Києва сказав, що лише за минулий тиждень представники Держпродспоживслужби і муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили понад тисячу ресторанів і кафе, магазинів та ринків. Так, вони склали 446 протоколів про порушення.

"Також цими вихідними в столиці закрили ще три розважальні заклади. А минулого тижня, як я вже говорив, у Києві закрили чотири нічні клуби", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі Козин, що на Обухівщині Київської області, поліцейські припинили діяльність нічного розважального клубу Queen Country Club за порушення карантину.