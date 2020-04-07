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8 квітня • оновлено в 06:33
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У Києві за "неправильну" парковку спалили Toyota Camry і сусідні авто. Фото й відео

9.2т
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У Києві на Русанівці вночі 7 квітня невідомі спалили автомобіль Toyota Camry, у результаті чого постраждали автівки, які стояли поряд – Audi і Mazda.

За словами блогера Влада Антонов, який виклав фото на своїй сторінці у Facebook, підпал влаштували нібито для того, щоб покарати чергового "героя парковки". Пізніше у спільноті "Київ оперативний" опублікували й відео інциденту (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні вночі через дорогу від Русанівки – біля нового ЖК хтось вночі вирішив покарати власника припаркованого не за правилами авто і підпалити його. Пощастило, що вогонь не встиг перекинутися на ближні автомобілі. Судячи з усього, почалася епоха маргіналів", – написав Антонов.

У Києві "герою парковки" підпалили авто

У Києві "герою парковки" підпалили авто

Facebook/Київ оперативний

Водночас підписники засумнівалися у тому, що підпал влаштували, аби покарати його власника за неправильне паркування.

У Києві "герою парковки" підпалили авто

У Києві "герою парковки" підпалили авто

Facebook/Київ оперативний

"Навряд за паркування так карають, як думаєте?", "Комусь пощастило! Джекпот із не добрим ранком!", "Та схоже, що не просто спалили, а зловмисно підпалили", "Напевне, виїхати зі стоянки не могли. Але навіщо підпалювати! Там паркуються деякі абияк постійно", "Метод не виправдовую, але подивіться як він запаркувався. Авто зліва, які стоять у кишені, виїхати неможливо", "Якщо непомітно, подивіться – там силами ОСББ нанесена розмітка. Ну, а хто не помітив – того помітили. Метод варварський, так, але мотиви проглядаються", – пишуть у коментарях під фото й відео у різних спільнотах.

У Києві "герою парковки" підпалили авто

У Києві "герою парковки" підпалили авто

Facebook/Київ оперативний

У Києві "герою парковки" підпалили авто

У Києві "герою парковки" підпалили авто

Facebook/Київ оперативний

У Києві "герою парковки" підпалили авто

У Києві "герою парковки" підпалили авто

dtp.kiev.ua

У Києві "герою парковки" підпалили авто

У Києві "герою парковки" підпалили авто

dtp.kiev.ua

У Києві "герою парковки" підпалили авто

У Києві "герою парковки" підпалили авто

dtp.kiev.ua

У Києві "герою парковки" підпалили авто

У Києві "герою парковки" підпалили авто

dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині затримали чоловіка, який спричинив масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
авто пожежа парковка соцмережі видео кримінал
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
А шо он не правильно сделал??? Это дворовая территория. Паркуйся не на газоне, не тратуаре, не закрывай проезд! Йододефицит добивает укроинцев.
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