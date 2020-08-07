У Києві за місяць за порушення карантину покарали понад пів тисячі кафе, ресторанів і магазинів. Ілюстрація.

У Києві за минулий місяць на дотримання карантину перевірили понад 2,5 тисячі ресторанів, кафе, магазинів і ринків, а також склали більше 550 протоколів про порушення.

Про це 7 серпня розповів мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він відзначив, що у місті продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами регламентів роботи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Кличка, тільки за минулий тиждень представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили понад 570 ресторанів, кафе, магазинів та ринків міста. У результаті вони склали 103 протоколи про порушення.

"Хочу зазначити, що загалом за минулий місяць здійснили понад 2,5 тисячі перевірок і склали понад 550 протоколів. Закрили за порушення правил обмежень вісім нічних клубів та розважальних закладів столиці", – відзначив мер міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві знову зафіксували велику кількість випадків COVID-19, виявлених за добу, – 186. Всього в столиці станом на 7 серпня вже 9178 заражених коронавірусом.