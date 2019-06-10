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/Кримінал

У Києві за добу потонуло троє осіб

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У Києві за добу 9 червня були знайдені тіла трьох осіб, які потонули. Дві НП трапилися в Оболонському районі, ще одна – в Дарницькому.

Спочатку рятувальники дістали тіло підлітка, який потонув в озері Райдужне, повідомили в прес-службі ДСНС у Києві.

"Рятувальники провели водолазно-пошукові роботи. У результаті на відстані 20 м від берега був знайдений труп потопельника 2003 року народження, його передали слідчо-оперативній групі. Причину трагедії встановлять правоохоронці", – пояснили в прес-службі.

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Через кілька годин рятувальникам повідомили про чоловіка, який потонув в озері Вербне. За попередньою інформацією, йому було приблизно 26 років.

Чоловік потонув в озері

Чоловік потонув в озері

Прес-служба ДСНС

Крім того, у воді поряд з Оболонською набережною було знайдено тіло чоловіка 1964 року. Розслідуванням його загибелі займуться правоохоронці.

Як писав OBOZREVATEL, у Київській області в селі Поправка 2 червня потонула шестирічна дитина. Вона разом зі своїм 11-річним братом відправилася на ставок на риболовлю.

Хлопчик підсковзнувся, впав у воду і пішов на дно, повідомили в прес-службі поліції Київщини. Тіло з води діставав сусід, якого покликали на допомогу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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