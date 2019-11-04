У Києві з вікна лікарні викинувся пацієнт

У центрі Києва з другого поверху медичного закладу викинувся чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці пригоди

Трагедія трапилася на території клінічної лікарні №18 на бульварі Тараса Шевченка. Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел.

Як стало відомо, загиблому було 80 років. За попередньою інформацією, чоловік наклав на себе руки. Всі обставини події встановлюють правоохоронці.

Трагедія трапилася у лікарні на б-рі Тараса Шевченка Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва у спеціалізованій школі з вікна четвертого поверху вистрибнула 12-річна школярка. Постраждала отримала численні травми і була госпіталізована.

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