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4 листопада • оновлено в 12:31
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У Києві з вікна лікарні викинувся пацієнт

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У центрі Києва з другого поверху медичного закладу викинувся чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці пригоди

Трагедія трапилася на території клінічної лікарні №18 на бульварі Тараса Шевченка. Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел.

Як стало відомо, загиблому було 80 років. За попередньою інформацією, чоловік наклав на себе руки. Всі обставини події встановлюють правоохоронці.

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Трагедія трапилася у лікарні на б-рі Тараса Шевченка

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва у спеціалізованій школі з вікна четвертого поверху вистрибнула 12-річна школярка. Постраждала отримала численні травми і була госпіталізована.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
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