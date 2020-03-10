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10 березня • оновлено в 15:22
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У Києві з вікна багатоповерхівки випала молода дівчина. Фото з місця трагедії

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У Голосіївському районі Києва у вівторок вранці, 10 березня, молода дівчина випала з вікна 20-поверхового житлового будинку й загинула.

Трагедія трапилася на вулиці Антоновича, 103а. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Тіло загиблої знайшли біля входу в під'їзд. Її особитість поки що не встановили. На вигляд дівчині було приблизно 25 років.

У Києві з вікна багатоповерхівки випала молода дівчина

У Києві з вікна багатоповерхівки випала молода дівчина

Інформатор

У Києві з вікна багатоповерхівки випала молода дівчина

У Києві з вікна багатоповерхівки випала молода дівчина

Інформатор

За словами правоохоронців, також поки що невідомо, з якого саме поверху випала жертва, був це суїцид чи нещасний випадок. Внаслідок падіння дівчина отримала травми, що були несумісні з життям.

У Києві з вікна багатоповерхівки випала молода дівчина

У Києві з вікна багатоповерхівки випала молода дівчина

Інформатор

У Києві з вікна багатоповерхівки випала молода дівчина

У Києві з вікна багатоповерхівки випала молода дівчина

Інформатор

У Києві з вікна багатоповерхівки випала молода дівчина

У Києві з вікна багатоповерхівки випала молода дівчина

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з річки Дніпро 9 березня дістали частини людського тіла. Моторошну знахідку виявили неподалік від вулиці Прирічної.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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