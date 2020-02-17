У Києві через невдалу операцію чоловік викинувся з вікна

У ніч на 17 лютого у Києві, на вулиці Олександра Архипенка, 8, біля підніжжя житлового будинку виявили тіло чоловіка. Попередньо, він загинув після того, як вистрибнув з вікна на сьомому поверсі.

Про моторошну знахідку у поліцію повідомили близько півночі. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте про кінця сторінки. Увага, 18+).

Чоловік жив у квартирі на сьомому поверсі разом зі своїми родичами. Незадовго до смертельного інциденту йому зробили невдалу операцію на очах. Через це у загиблого була депресія.

У Києві з вікна багатоповерхівки викинувся чоловік Інформатор

Коли вся родина спала, з кухні долинули незрозумілі звуки. Після цього родичі прокинулися і увійшли в приміщення, де побачили відкрите вікно, а під будинком – чоловіка. Коли на виклик прибули лікарі, він уже був мертвим. Загиблому було 82 роки.

У Києві з вікна багатоповерхівки викинувся чоловік Інформатор

У Києві з вікна багатоповерхівки викинувся чоловік Інформатор

У Києві з вікна багатоповерхівки викинувся чоловік Інформатор

У Києві з вікна багатоповерхівки викинувся чоловік Інформатор

У Києві з вікна багатоповерхівки викинувся чоловік Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 січня в Києві, на вулиці Анни Ахматової, 34-річний чоловік наклав на себе руки. Його труп виявили під вікнами 16-поверхівки.

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