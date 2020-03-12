У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік. Фото та відео з місця трагедії

У Святошинському районі Києва з вікна 16-поверхового будинку на вулиці Симиренка, 27 вистрибнув чоловік.

Трагедія трапилася пізно ввечері у середу, 11 березня. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Загиблий проживав у цьому будинку. Того вечора його родичі розійшлися по кімнатах і почули, як замкнулися вхідні двері. Через кілька хвилин чоловік не повернувся, тому близькі почали шукати його. Тоді вони побачили під вікнами тіло без ознак життя.

У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік Інформатор

У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік Інформатор

Чоловік жив на третьому поверсі, тому, попередньо, вистрибнув з вікна поверху, який був вище. Перед трагедією він не ставав учасником жодних конфліктів та інших інцидентів. Загиблому було 30 років.

У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік Інформатор

У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік Інформатор

як повідомляв OBOZREVATEL, на проспекті Володимира Маяковського у Деснянському районі Києва знайшли мертвим 53-річного директора кінотеатру "Флоренція". Його закривавлене тіло виявили 11 березня в одному з підсобних приміщень кінотеатру.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!