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12 березня • оновлено в 11:29
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У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік. Фото та відео з місця трагедії

2.3т
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У Святошинському районі Києва з вікна 16-поверхового будинку на вулиці Симиренка, 27 вистрибнув чоловік.

Трагедія трапилася пізно ввечері у середу, 11 березня. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Загиблий проживав у цьому будинку. Того вечора його родичі розійшлися по кімнатах і почули, як замкнулися вхідні двері. Через кілька хвилин чоловік не повернувся, тому близькі почали шукати його. Тоді вони побачили під вікнами тіло без ознак життя.

У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік

У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік

Інформатор

У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік

У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік

Інформатор

Чоловік жив на третьому поверсі, тому, попередньо, вистрибнув з вікна поверху, який був вище. Перед трагедією він не ставав учасником жодних конфліктів та інших інцидентів. Загиблому було 30 років.

У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік

У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік

Інформатор

У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік

У Києві з вікна 16-поверхівки вистрибнув чоловік

Інформатор

як повідомляв OBOZREVATEL, на проспекті Володимира Маяковського у Деснянському районі Києва знайшли мертвим 53-річного директора кінотеатру "Флоренція". Його закривавлене тіло виявили 11 березня в одному з підсобних приміщень кінотеатру.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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