У Києві з вікна 16-поверхівки випав чоловік. Фото 18+

У неділю, 26 січня, в Києві за адресою вулиця Анни Ахматової, 35, 34-річний чоловік скоїв самогубство.

Його труп виявили під вікнами 16-поверхівки. Про це повідомляє Інформатор.

ЧП сталася близько 11:30. Медики, що приїали на місце інциденту, були безсилі.

У Києві з вікна 16-поверхівки випав чоловік kiev.informator.ua

Як повідомили в правоохоронних органах, під час огляду з'ясувалося, що слідів насильницької смерті немає. Чоловік помер від падіння з висоти. Він проживав в цьому ж будинку, в квартирі на 15 поверсі. На даний момент невідомо, звідки саме сталося падіння.

Передсмертної записки при загиблому не знайшли. На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

У Києві з вікна 16-поверхівки випав чоловік kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві хлопець покінчив життя самогубством. Він залишив передсмертну записку.

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