Головна Новини
26 січня • оновлено в 20:55
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві з вікна 16-поверхівки випав чоловік. Фото 18+

2.3т
Читати матеріал російською

У неділю, 26 січня, в Києві за адресою вулиця Анни Ахматової, 35, 34-річний чоловік скоїв самогубство.

Його труп виявили під вікнами 16-поверхівки. Про це повідомляє Інформатор.

ЧП сталася близько 11:30. Медики, що приїали на місце інциденту, були безсилі.

У Києві з вікна 16-поверхівки випав чоловік

У Києві з вікна 16-поверхівки випав чоловік

kiev.informator.ua

Як повідомили в правоохоронних органах, під час огляду з'ясувалося, що слідів насильницької смерті немає. Чоловік помер від падіння з висоти. Він проживав в цьому ж будинку, в квартирі на 15 поверсі. На даний момент невідомо, звідки саме сталося падіння.

Новини
Ніс чергування в ЦВК: стали відомі подробиці про самогубство працівника УДО

Передсмертної записки при загиблому не знайшли. На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

У Києві з вікна 16-поверхівки випав чоловік

У Києві з вікна 16-поверхівки випав чоловік

kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві хлопець покінчив життя самогубством. Він залишив передсмертну записку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
1
Смішно
0
Цікаво
16
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги