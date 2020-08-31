У Києві з центру реабілітації зникла дівчина. Фото і прикмети

У Києві 29 серпня зникла дівчинка Катерина Рєзнікова, 2003 року народження.

Станом на 9:30 31 серпня її не знайшли. Як повідомили на сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві – офіційна сторінка за сприяння ПрАТ Київстар" у Facebook, неповнолітню оголосили в розшук (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, дівчинка 29 серпня пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей №1 в м. Києві та не повернулася.

У Києві 29 серпня зникла дівчинка Катерина Рєзнікова Facebook/Розшук дітей ГУНП у м. Києві

Прикмети Рєзнікової: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне до плечей. Неповнолітня була одягнена у темні джинси, чорну кофту і кросівки такого ж кольору.

За наявності будь якої-інформації про дівчинку громадян закликали телефонувати за номером "102".

Дівчинка 29 серпня пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей №1 в м. Києві Скріншот

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