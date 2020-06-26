У Києві з салону краси G-bar винесли сейф із 200 тис. грн

У Києві невідомі увірвалися до салону краси G-bar, що на бульварі Лесі Українки, і винесли сейф, у якому було приблизно 200 тисяч гривень.

Інцидент трапився в ніч на середу, 24 червня. Про це "Стране" розповіли джерела в правоохоронних органах.

За даними журналістів, приблизно після опівночі невідомі виламали вхідні двері в салон і забрали сейф, у якому зберігалися близько 200 тисяч гривень. Гроші належали власникам закладу. Зникнення виявили тільки вранці, коли адміністраторка прийшла відчиняти салон. Сигналізації там не було.

Правоохоронці почали перевірку камер відеоспостереження, які розташовані поруч. Також журналісти відзначили, що поліція перевірить версію про наведення з боку когось із працівників салону.

Було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України (Крадіжка з проникненням). Підозрюваних станом на ранок 26 червня не знайшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в перший день відкриття залів закладів громадського харчування для відвідувачів, 24 червня, в приміщенні ресторану обікрали відвідувача-бізнесмена.