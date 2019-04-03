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/Кримінал

У Києві з мосту на трамвай впав чоловік: перші подробиці

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У Києві на проспекті Космонавта Комарова чоловік впав із моста просто на швидкісний трамвай, що їхав під ним. Інформація про його стан з'ясовується.

Відеозапис з місця події оприлюднили в групі "Київ Оперативний" в Facebook. Трамваї тимчасово зупинили рух (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Поруч з НАУ з мосту просто на трамвай впав чоловік", – уточнили в групі.

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У Києві з мосту впав чоловік

У Києві з мосту впав чоловік

Скріншот "Київ Оперативний"

У Києві з мосту впав чоловік

У Києві з мосту впав чоловік

Скріншот "Київ Оперативний"

Деталі і причини події встановлюють правоохоронці.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні з моста Метро в Дніпро впала людина. Для її порятунку відправили катер з водолазами, яким вдалося врятувати його.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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