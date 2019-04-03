У Києві з мосту на трамвай впав чоловік: перші подробиці

У Києві на проспекті Космонавта Комарова чоловік впав із моста просто на швидкісний трамвай, що їхав під ним. Інформація про його стан з'ясовується.
Відеозапис з місця події оприлюднили в групі "Київ Оперативний" в Facebook. Трамваї тимчасово зупинили рух (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Поруч з НАУ з мосту просто на трамвай впав чоловік", – уточнили в групі.
У Києві з мосту впав чоловік
Скріншот "Київ Оперативний"
У Києві з мосту впав чоловік
Скріншот "Київ Оперативний"
Деталі і причини події встановлюють правоохоронці.
Як писав OBOZREVATEL, у грудні з моста Метро в Дніпро впала людина. Для її порятунку відправили катер з водолазами, яким вдалося врятувати його.
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