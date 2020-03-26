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26 березня • оновлено в 10:25
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У Києві з Дніпра дістали тіло чоловіка без верхнього одягу

1.1т
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У Києві на території одного із яхт-клубів з Дніпра дістали тіло чоловіка без верхнього одягу.

Про це написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві. За словами очевидців, перед цим він просто купався та стрибав у воду.

"25 березня о 16:28 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в річці Дніпро на Броварскому проспекті на території одного зі столичних яхт-клубів знаходиться тіло людини", – йдеться у повідомленні.

У Києві з Дніпра дістали тіло чоловіка без верхнього одягу. Ілюстрація

У Києві з Дніпра дістали тіло чоловіка без верхнього одягу. Ілюстрація

На місці рятувальники справді виявили загиблого без верхнього одягу у воді, приблизно за 20 м від берега. Вони дістали тіло з Дніпра та передали його правоохоронцям.

За словами очевидців, чоловік просто купався та стрибав у воду, а згодом його тіло побачили на поверхні води й одразу зателефонували за номером 101. Обставини подій встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з річки Дніпро 9 березня дістали частини людського тіла.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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