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10 березня • оновлено в 13:50
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У Києві з Дніпра дістали частини тіла людини. Фото і відео з місця події

5.2т
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У Києві з річки Дніпро 9 березня дістали частини людського тіла.

Моторошну знахідку виявили неподалік від вулиці Прирічної. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце відразу виїхали водолази ДСНС. Спочатку з води дістали дві ступні, які й побачили перехожі.

У Києві з Дніпра дістали частини тіла людини

У Києві з Дніпра дістали частини тіла людини

Інформатор

Вже пізніше, під час огляду місця події, у водоймі знайшли пакет, в якому була рука і частина ноги. Всі знайдені частини тіла передали на експертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Місце
Україна Київ
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Khui Andjei
Khui Andjei
Витиран АТО ?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Khui Andjei, не москалика порешили ))))
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