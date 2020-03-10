У Києві з Дніпра дістали частини тіла людини. Фото і відео з місця події

У Києві з річки Дніпро 9 березня дістали частини людського тіла.

Моторошну знахідку виявили неподалік від вулиці Прирічної. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце відразу виїхали водолази ДСНС. Спочатку з води дістали дві ступні, які й побачили перехожі.

У Києві з Дніпра дістали частини тіла людини Інформатор

Вже пізніше, під час огляду місця події, у водоймі знайшли пакет, в якому була рука і частина ноги. Всі знайдені частини тіла передали на експертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві з річки Дніпро рибалки виловили людську голову, яка була загорнута в пакет. Моторошну знахідку виявили 1 лютого біля затоки "Собаче гирло" в Оболонському районі.

У Дніпровському районі Києва увечері 5 березня виявили ще одну страшну знахідку – відрізану ногу молодої жінки.

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