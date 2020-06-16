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У Києві з авто вкрали пів мільйона гривень: за жертвою стежили від обміну валют

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Кримінал
3,4 т.
У Києві вкрали пів мільйона гривень

У Києві вкрали пів мільйона гривень

У Києві грабіжники простежили за чоловіком від пункту обміну валют і вкрали з його машини пів мільйона гривень. Потерпілий збирався купити квартиру.

Подія трапилася 11 червня на одній з автозаправних станцій столиці. Підозрюваних взяли під варту із можливістю внесення застави розміром 630 тисяч гривень, передає пресслужба прокуратури міста Києва.

Зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

"Перевіряється можлива причетність зазначених осіб до скоєння аналогічних злочинів на території столиці. Щодо одного з підозрюваних в Оболонському районному суді Києва розглядається обвинувальний акт за бандитизм і розбійний напад", – зазначили в прокуратурі.

У Києві вкрали пів мільйона гривень із машини

У Києві вкрали пів мільйона гривень із машини

Раніше OBOZREVATEL писав, що банкомат помилково видав українцеві 40 тисяч гривень.

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