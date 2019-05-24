У Києві з авто вкрали півмільйона гривень: перші подробиці

У Києві група зловмисників викрала з автомобіля півмільйона гривень. Щоб затримати підозрюваних, поліція вводила план "Перехоплення".

Інцидент трапився 23 травня на вул. Маршала Малиновського в Оболонському районі. Фото з місця НП опублікували в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

"Невідомі на чорному Mercedes вкрали з авто чоловіка 500 000 гривень. Зрозуміло ж, що не просто так полізли, а знали, що там розміщується. Під час оперативного перехоплення на вул. Петра Панча правоохоронці затримали зловмисників", – уточнили в мережі.

Обшук Facebook "Київ Оперативний"

Затримання злочинців Facebook "Київ Оперативний"

Правоохоронці доставили підозрюваних у поліцію і встановлюють всі деталі крадіжки.

Затримання Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, 23 травня у Києві обікрали українського шоумена Дядю Жору. В його авто розбили скло і вкрали спортивну сумку, в якій лежали кросівки. За словами артиста, нічого цінного в авто не було.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал