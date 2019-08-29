У Києві з авто виштовхали чоловіка з перерізаним горлом: з'явилися подробиці про вбитого

Убитим у Києві чоловіком, тіло якого з перерізаним горлом знайшли 28 серпня, виявився водій таксі.

Дані про злочин із посиланням на власні джерела в поліції опублікували в УНН. Машину чоловіка знайшли неподалік від місця злочину.

"На одній з вулиць Святошинського району виявили автомобіль, на якому працював покійний. У салоні знайшли сліди крові", – уточнили в ЗМІ.

Тіло чоловіка було знайдено на Окружній дорозі. За словами очевидців, вони побачили, як його виштовхали з машини. Він тримався за горло, з якого лилася кров, намагався зупинити попутну машину, але помер.

Чоловік помер на тротуарі "Інформатор"

За словами свідка, який підбіг до закривавленому чоловіка, перед смертю він прошепотів слово "таксі", але той не зрозумів, був він таксистом чи пасажиром.

Як писав OBOZREVATEL, 29 серпня в селі Білогородка (Києво-Святошинський район, Київська область) в меліоративній канаві виявили труп чоловіка з ножовим пораненням в області серця.

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